Ancora un’auto in fiamme nella notte a Benevento Distrutta una Toyota Yaris. Continuano gli incendi in Valle Caudina: attesi mezzi aerei

Ancora un'auto in fiamme nella notte nel Sannio. L'ultimo episodio a Benevento dove probabilmente nel mirino di qualcuno è finita la Toyota Yaris che un uomo aveva lasciato in sosta in piazza Fusco nel quartiere Santa Maria degli Angeli, nei pressi del fiume Sabato. Quando i vigili del fuoco sono arrivati sul posto, allertati da un residente, il veicolo era completamente avvolto dalle fiamme. Al termine delle operazioni di spegnimento, i vigili del fuoco e gli agenti della Volante della Questura di Benevento, hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini. Non si esclude che anche in questo caso si possa trattare di un incendio doloso.

Vigili del fuoco al lavoro anche a Montesarchio dove per cause accidentali c'è stato un principio d'incendio all'interno di un bar.

Sul fronte degli incendi, invece, notte di paura nella zona di Paolisi dove un rogo di sterpaglie e bosco, in atto da ieri ha minacciato anche delle abitazioni e per questo in mattinata è atteso l'intervento dei mezzi aerei. Proseguono gli incendi in tutta la valle Caudina. Squadre antincendio impegnate anche nei pressi della discarica di Tre Ponti e in altri centri della Valle. Un'estate da dimenticare sul fronte degli incendi che hanno divorato centinaia e centinaia di ettari di boschi, terreni incolti, uliveti e sterpaglie.