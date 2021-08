Ancora incendi nel Sannio, Ferragosto di fuoco Ceppaloni, Apollosa e Forchia, altre aree distrutte dalle fiamme

Un Ferragosto 2021 di fuoco nei boschi e nelle aree coltivate del Sannio. Solo nell eprime ore del mattino di oggi si è conclusa la battaglia contro il fuoco che ha aggredito contrada Ripabianca di Ceppaloni.

Il Servizio AIB della Provincia di Benevento, coordinato dalla Centrale Operativa Territoriale della Regione Campania e dalla Centrale nazionale del 1515 dei Vigili del Fuoco, supportata anche dall’alto dagli elicotteri antincendio della Protezione Civile, è intervenuto con tutti gli operatori del Servizio Forestazione a disposizione per spegnere le fiamme che aggredivano, oltre a macchia mediterranea, a vegetazione incolta e sterpaglie anche campi coltivati ed uliveti nella zona che sovrasta la Statale 7 Appia. Contemporaneamente, nella stessa giornata di Ferragosto, altri roghi erano attivi ancora una volta in località Fiego di Apollosa; mentre, stamani, spenti infine i roghi a Ripabianca di Ceppaloni, un altro allarme è scattato in territorio di Forchia. E’ in corso la stima per la quantificazione esatta delle aree distrutte dal fuoco.