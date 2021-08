Bimbo di una casa famiglia arriva senza vita al Fatebenefratelli Il dramma questa mattina

I medici hanno provato in tutti i modi a strapparlo ad un destino crudele, ma non c'era già più nulla da fare per un bimbo arrivato senza vita all'ospedale Fatebenefratelli.

Il dramma si è consumato questa mattina: secondo una prima ricostruzione, il piccolo, ospite di una casa famiglia a Montesarchio, avrebbe accusato un malore che ha reso necessario il suo immediato trasferimento a Benevento. Una corsa disperata contro il tempo, che si è però rivelata inutile.

La polizia è intervenuta con più pattuglie presso la struttura al viale Principe di Napoli, avviando le indagini. Su ordine della Procura, la salma è stata sequestrata, in attesa degli accertamenti medico -legali.

IN AGGIORNAMENTO