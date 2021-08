La V H dell'Alberti si ritrova dopo 35 anni Questa sera la rimpatriata, quanti ricordi

Il pensiero è corso anche a chi, come Salvatore Lucio Fiore, non c'è più. Anche lui faceva parte di quella V H dell'Istituto Alberti che avrebbe conquistato il diploma nell'anno scolastico 1986 – 1987. Sono passati trentacinque anni, da allora i percorsi sono stati inevitabilmente diversi, ma ciascuna traiettoria di vita non ha accantonato quei momenti indimenticabili all'insegna della spensieratezza giovanile.

Ecco perchè è stato bellissimo ritrovarsi tutti (o quasi) insieme. C'erano Gabriela Colarusso, Renato Giordano, Carmelina Maio, Antonella Coretti, Antontella Ciani Concetta Manzo, Angelo Saati, Michele Carbone, Roberto Tariello, Massimo Mauro, Rosanna De Rosa, Antonio Leone. Una rimpatriata che, per quanto venata da un comprensibile pizzico di nostalgia, è stata l'occasione per rivivere, anche se solo per una sera, quel clima di speranza che ognuno respirava al momento dell'esame di Stato.

Inevitabili i ricordi, chiunque sia stato in una classe sa quanti se ne accumulano tra quei banchi. Quando il futuro sembra incerto e ricco di insidie, quando il sorriso e l'aiuto di un amico rappresentano un approdo al quale è impossibile rinunciare.