Minaccia la ex, la prende per i capelli: arrestato e rimesso in libertà Un 43enne di Benevento era ai domiciliari per violenza privata, minaccia grave e danneggiamento

Era stato arrestato per le ipotesi di reato di violenza privata, minaccia grave nei confronti della ex ( e dei familiari) e danneggiamento, ma il gip Gelsomina Palmieri, al termine dell'udienza di convalida, lo ha rimesso in libertà, disattendendo la richiesta della Procura, che avrebbe voluto l'applicazione di una misura cautelare.

E' la decisione adottata per P.L., 43 anni, di Benevento, che i carabinieri avevano fermato nella serata di mercoledì, qaundo erano intervenuti a contrada Malecagna. Dove - secondo la ricostruzione operata -l'indagato, apparso in stato di forte agitazione, avrebbe tentato di introdursi in un'abitazione nella quale si trovavano la ragazza ed altre persone.

Oltre a rivolgerle espressioni offensive, avrebbe cercato di aggredirla mentre era a bordo di una Lancia Y. In particolare, l'avrebbe afferrata per i capelli, ma, mentre lui era stato blocato dai miliatri, lei era riuscita a liberarsi. A quel punto, il 43enne avrebbe sferrato calci e pugni contro la macchina, ed avrebbe continuato a minacciare la giovane anche una volta in caserma. Da qui, dopo l'escussione della parte offesa e di altri testimoni,gli arresti domiciliari.

Epilogo di un episodio che era stato preceduto, a luglio, da un incontro tra i due in più occasioni, in particolare dopo che il 43enne aveva ricevuto l'avviso di conclusione dell'inchiensta per lesioni e stalking avviata dopo le denunce della donna. Circostanze riferite ai carabinieri, ai quali aveva anche spiegato che da quel momeento non c'erano stati più problemi, e che nel novembre del 2020 c'era stato addirittura un tentativo di riappacificazione.

Questa mattina l'appuntamento dinanzi al giudice, nel corso del quale l'uomo, difeso dagli avvocati Luigi Giuliano e Gerardo Giorgione, ha respinto ogni addebito con alcune dichiarazioni spontanee, preannunciando a sua volta una possibile denuncia per le affermazioni sul suo conto. Una versione dei fatti apparsa "sufficientemente attendibile e credibile" al Gip, che lo ha restituito alla libertà, non ravvisando le esigenze cautelari prospettate dal Pm.