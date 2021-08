Occupa abusivamente una casa, denunciata L'episodio in via Minghetti, protagonista una 30enne

Ha occupato abusivamente un alloggio dell’ACER (ex-Iacp) in via Minghetti. Per questo una 30enne è stata denunciata dal Comando di Polizia municipale di Benevento per invasione di edificio pubblico. La ragazza si è portata dietro due figli. La porta d’ingresso dell’appartamento non risultava essere stata forzata, mentre l’utenza dell’acqua potabile era stata allacciata con un flessibile, e quindi senza misuratore. Anche per quest’ultima vicenda del furto dell’acqua, alla giovane è stata addossata altra specifica responsabilità penale.

“Ormai le occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica – dichiara il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – vengono effettuate con una lucidità e una perizia che non ha eguali, facendosi quasi sempre scudo con la presenza di figli in tenerissima età. Anche in questo caso interesserò i servizi sociali del comune di Benevento – continua Bosco – per tenere sotto controllo la situazione dei minori”.