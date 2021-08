Occupa abusivamente una casa, denunciata 26enne Bosco: un caso da 'trasferta', la ragazza proviene da Sant'Angelo a Cupolo

Ha occupato abusivamente un alloggio di proprietà dell'Acer (ex-Iacp) in via dei Mulini 111, per questo una donna di 26 anni è stata denunciata dalla Polizia municipale di Benevento per invasione di edificio pubblico.

La ragazza ha dichiarato di essere incita e di non aver altra disponibilità alloggiativa poiché la madre l’aveva scacciata di casa. La porta d’ingresso dell’appartamento non è risultata essere stata forzata, mentre le utenze relative ai servizi sono risultate non attive.

“Questa volta siamo addirittura dinanzi a una caso da trasferta – dichiara il comandante della Polizia municipale Fioravante Bosco – nel senso che la ragazza proviene dal comune di Sant’Angelo a Cupolo! Dinanzi alla possibilità di ottenere una casa pubblica, saltando a piè pari, la graduatoria degli aventi diritto – conclude il capo dei caschi bianchi – ognuno tenta il gran colpo, tenuto conto peraltro che non vengono autorizzati i provvedimenti cautelari di rilascio immediato dell’alloggio fraudolentemente conseguito”.