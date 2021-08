Cusano Mutri, vasto incendio di bosco. Decine di interventi dei vigili del fuoco Ad Apollosa per un probabile guasto in fiamme anche alcuni pannelli fotovoltaici

Numerosi gli incendi di bosco e sterpaglie a cui hanno dovuto far fronte anche oggi i vigili del fuoco del comando provinciale e dei quattro distaccamenti dislocati in provincia, e le squadre dell'antincendio di Provincia e Regione.

Il rogo più esteso si è registrato nella zona montana di Cusano Mutri dove si è reso necessario l'intervento delle squadre di terre e degli elicottero. Operazioni di spegnimento ancora in atto lungo il costone montano coordinate dal direttore operativo di spegnimento che ha coordinato le operazioni di terra e dall'alto. A bruciare ettari di bosco in una zona, quella di Cusano, già interessata nei giorni scorsi. Una decina gli altri incendi registrati in varie località del Sannio. In fiamme, probabilmente per un guasto, anche alcuni pannelli fotovoltaici installati in un'azienda tra Benevento e la Valle Caudina, nel territorio di Apollosa.