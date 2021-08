Anziano nel mirino di un truffatore senza scrupoli: soldi e gioielli il bottino Vittima un pensionato di Benevento finito nella rete di un malvivente. Indaga la Polizia

Un pensionato di Benevento è finito nella rete di un truffatore senza scrupoli. È accaduto in mattinata in città dove nel mirino è finita l'ennesima persona in là con gli anni 'agganciato' da un balordo che lo ha convinto ad aprire la porta. La storiella che ha propinato alla persona finita nel mirino è stata sempre la solita del pacco da consegnare per un nipote. Non una consegna gratuita, ovviamente. Il truffatore ha bussato alla porta del pensionato e con una serie di storielle, raccontate ad 'arte' lo ha convinto a farlo entrare. Una volta nell'appartamento il malvivente ha continuato a raccontare frottole fino a carpire la fiducia della vittima che in cambio di quel pacco ha consegnato circa 1.500 euro ed alcuni gioielli per raggiungere la somma necessaria.

Presi i soldi il bandito è andato via facendo perdere le sue tracce. Solo dopo il malcapitato si è accorto di essere finito in trappola come purtroppo accade a tante persone. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi gli agenti della Volante che hanno avviato le indagini per cercare di identificare l'autore dell'ennesima truffa registrata nel Sannio.