Travolta da un'auto sulla Statale 7 Appia, ferita 40enne L'incidente a contrada San Vito. Alla guida dell'auto un pensionato di un centro sannita

E' ricoverata in ospedale a causa di una serie di fratture al bacino e agli arti inferiori la 40enne che questa mattina è stata investita a contrada San Vito, mentre attraversava la trafficata arteria che da Benevento conduce a Montesarchio. Alla guida della Lancia Y coinvolta nell'incidente, un pensionato di Arpaise che subito dopo l'impatto si è immediatamente fermato. In seguito all'urto la malcapitata è stata sbalzata ad alcuni metri di distanza. A far scattare l'allarme sono state le tante persone presenti a quell'ora lungo l'Appia. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Municipale e l'ambulanza del 118 che ha trasferito in ospedale la donna poi ricoverata. Sono ora in corso gli accertamenti da parte degli agenti per stabilire l'esatta dinamica dell'investimento.