Pistola e munizioni non sono mie, ma di un'altra persona La versione di Guirino Lombardi, 50 anni, di Roccabascerana, arrestato dai carabinieri

Si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi soltanto a rilasciare alcune dichiarazioni spontanee dinanzi al gip Maria Di Carlo. Quella pistola e quelle munizioni non sono mie, ha sostenuto Guirino Lombardi, il 50enne di Roccabascerana arrestato dai carabinieri della Compagnia di Montesarchio.

Assistito dagli avvocati Gerardo Giorgione e Simona Voso, l'uomo, detenuto in carcere, ha spiegato che quel giorno stava raggiungendo Caserta con la sua auto per svolgere alcuni servizi per conto di una società. I militari lo avevano fermato lungo l'Appia, a Forchia, rinvenendo nell'abitacolo una 6.35 e 23 proiettili dello stesso calibro, detenuti illegalmente. Arma e munizioni di cui il 50enne ha escluso la paternità, attribuendola ad un'altra persona di cui non ha però indicato il nome.

L'attesa è ora per la decisione del giudice dopo l'udienza di convalida di questa mattina.