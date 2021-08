Acquista pannelli coibentati su internet ma viene truffato, denunciata 24enne Nel mirino dei carabinieri di Baselice una giovane donna di Brescia che si è resa irreperibile

Aveva acquistato pannelli coibentati in alluminio per un valore di 500 euro ma la merce non era mai arrivata e per questo aveva denunciato l'accaduto ai carabinieri. Protagonista dell'ennesima truffa on line è una persona di Baselice che a maggio scorso aveva effettuato l'acquisto online versando la somma pattuita su una carta di credito. Dinanzi allo strano ritardo, il malcapitato ha capito di essere stato truffato ed ha denunciato l'accaduto ai carabinieri di Baselice che, in collaborazione con i colleghi di San Bartolomeo in Galdo, hanno avviato le indagini informatiche e identificato la titolare della carta sulla quale erano finiti i soldi versati. Si tratta di una 24enne di Brescia denunciata per sostituzione di persona e truffa.