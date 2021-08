Incidente tra Pago Veiano e Pietrelcina, grave un giudice Era in sella alla sua bici quando avrebbe perso il controllo e sarebbe finito contro un palo

Saranno le indagini dei carabinieri a dover fare luce sull'esatta dinamica dell'incidente registrato nel primo pomeriggio di oggi tra Pago Veiano e Pietrelcina nel quale è rimasto coinvolto un ciclista. Si tratta di Vincenzo Landolfi, giudice in servizio presso l'Ufficio Gip / Gup del Tribunale sannita. Era in sella alla sua bici – in sua compagnia sembra ci fosse anche un altro ciclista - quando per cause ancora in corso di accertamento, e secondo una prima ricostruzione, sarebbe finito fuori strada e poi sembra contro un palo. Violentissimo l'impatto. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i sanitari dell'Unità di rianimazione della Croce Rossa 118 e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi. Le condizioni del malcapitato sono apparse subito gravi. Soccorso è stato trasportato al San Pio di Benevento in codice rosso e ricoverato in prognosi riservata.

Resta ora da capire cosa abbia provocato la caduta. Un ostacolo improvviso? La ruota in una buca o in un tombino? Un guasto? Solo ipotesi ovviamente ora al centro delle indagini dei militari.

La notizia si è diffusa rapidamente a Benevento dove il giudice Landolfi è molto conosciuto e stimato. Il magistrato è rientrato a Benevento un paio di anni fa dopo aver lavorato per alcuni anni ad Avellino, sempre come Gip.