Compagna maltrattata? Vero, è andata via qualche giorno, poi è tornata da me La ricostruzione di un 40enne di Benevento allontanato dall'abitazione

Ha dovuto lasciare l'abitazione nella quale convive con lei, che non può avvicinare. Perchè l'avrebbe maltrattata a tal punto da indurla ad andare via di casa. E' vero, è mancata per alcuni giorni, ma poi è tornata e da allora siamo sempre insieme, si è difeso, dinanzi al gip Maria Di Carlo, G. M., il 40enne di Benevento sottoposto alla misura nei giorni scorsi dai carabinieri.

Difeso dagli avvocati Fabio Russo e Severino Coluccio, il 40enne ha provato a spiegare i suoi comportamenti nei confronti della compagna, attribuendoli ad una litigiosità di coppia. Di diverso avviso gli inquirenti, ma lui ha respinto ogni contestazione. Perchè – ha concluso – i miei rapporti con lei sono buoni: non ci sono problemi.