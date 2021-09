No vax, nel Sannio nessuna protesta: stazioni presidiate - FOTO Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sorvegliano lo scalo ferroviario centrale e altri siti

Nessuna protesta, almeno per il momento, a Benevento organizzata dai no vax che in tutta Italia stanno manifestando contro l'utilizzo per il green pass per salire a bordo di treni o altri mezzi del trasporto pubblico locale. Da questa mattina numerosi agenti e militari di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza presidiano gli ingressi e i binari dei due scali ferroviari della città di Benevento, in particolare per la stazione ferroviaria centrale che ormai da un paio di mesi rappresenta uno scalo importante per l'alta velocità con le fermate di Italo e Frecciarossa. La Polfer sin dalle prima mattinata ha intensificato le verifiche all'interno dei siti di competenza del compartimento, mentre Rfi ha messo in campo personale addetto alal sicurezza delle stazioni per impedire problemi con i passeggeri in regolare possesso del titolo di viaggio e del green pass. Allo stato, dunque, il Sannio non partecipa alle iniziative dei “No Vax” anche perchè resta una delle province con il più alto numero di vaccinati. I controlli proseguiranno ovviamente anche nelle prossime ore.