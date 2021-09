"C'è una raccomandata per suo nipote", anziani truffati di 4mila euro Nel mirino di un bandito una coppia del rione Ferrovia. Indaga la Polizia

Prima una telefonata da parte di un sedicente impiegato postale, poi la seconda chiamata, ovviamente falsa, da parte di un nipote e, purtroppo, circa 4mila euro che passano nelle mani di un truffatore senza scrupoli. Sono gli elementi dell'ennesima truffa messa a segno nel Sannio ai danni di persone anziane. E' accaduto al Rione Ferrovia dove nel mirino sono finiti marito e moglie ottantenni. Erano in casa quando il telefono ha squillato. “Chiamo dalle poste e c'è una raccomandata da ritirare quei in ufficio” avrebbe detto un uomo dall'altro capo del telefono invitando i coniugi a raggiungere le Poste. A quel punto l'anziano si è preparato ed è sceso convinto di dover effettuare la commissione anche perchè nel frattempo quel telefono aveva squillato nuovamente. Stavolta una voce che ha ingannato meschinamente il pensionato che ha creduto di parlare con il nipote che confermava il tutto.

Un raggiro architettato per fare uscire il malcapitato da casa in modo che nell'abitazione restasse solo la moglie che, poco dopo, dopo aver sentito bussare ha aperto la porta. Dinanzi si è trovata un uomo, 'distinto' che le ha spiegato di essere passato a prendere i soldi per ritirare la raccomandata. Frastornata dalla rapida sequenza di eventi e dalle parole pronunciate a raffica dal malvivente, la donna ha così consegnato circa 4mila euro nelle mani del balordo che subito dopo si è allontanato facendo perdere le sue tracce.

Sull'accaduto sono ora in corso le indagini degli agenti della Volante che sono accorsi sul posto ed hanno raccolto la denuncia degli anziani coniugi.