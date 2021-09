La mascherina anti Covid irrompe nella campagna elettorale Nome della lista e di un candidato sindaco a San Giorgio del Sannio

Non so se la stessa idea sia già stata concretizzata da altri: nel caso, faccio ammenda. Se si tratti invece, al momento, di un unicum, la sua pubblicizzazione è arrivata, ovviamente, dal diretto interessato. E' Angelo Ciampi, sindaco di San Martino Sannita, in corsa come primo cittadino alle elezioni comunali di San Giorgio del Sannio.

E' stato lui a postare sul suo profilo fb, pochi minuti fa, una mascherina con il simbolo della lista che lo supporta ed il nome - il suo, appunto - dell'aspirante sindaco. Dunque, il dispositivo di protezione che da oltre un anno e mezzo, a causa dell'emergenza Covid, è diventato il compagno delle nostre vite, di cui non possiamo e non dobbiamo fare a meno soprattutto nei luoghi chiusi, che colpevolmente utilizziamo come accessorio da portare al braccio e non sul volto, si è trasformato nel mezzo attraverso il quale fare campagna elettorale.

Una novità, nessun dubbio. Il modello? Cotone, Ffp2, chirurgica? Poco importa, le urne si avvicinano. Tabelloni e volantini, addio.