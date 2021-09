Grazie, dottore: ho avuto la sorte di incrociarla nella mia esperienza di dolore La testimonianza di una paziente del dottore Pasquale Zagarese

“In un mondo in cui «la gratitudine è il sentimento del giorno prima», desidero esprimere il mio grazie più profondo e sincero per ieri, oggi e anche per domani – scrive Gerardina Salzano - ad una persona specialissima, ad un professionista straordinario, ad un medico eccezionale. Mi riferisco al dott. Pasquale Zagarese, senologo di vaglia, medico straordinario per la sua incommensurabile umanità, ma soprattutto per il suo generoso e costante impegno al servizio delle sue pazienti".

E' una testimonianza diretta, la sua: "È da ben 11 anni che ho avuto la sorte di incrociare, nella mia vita e nella mia esperienza di dolore, il dottore Zagarese nelle corsie dell’Azienda Ospedaliera «San Pio» e desidero testimoniare il grande beneficio che ho avuto grazie alla sua perizia medico-chirurgica e soprattutto grazie al costante incoraggiamento da lui ricevuto. Essenziale, ma grondante di espressioni rassicuranti e di speranza, il suo parlare. Puntuali, attente e rigorose le visite di controllo: il dottore Zagarese mi ha seguito, anzi accompagnato lungo il percorso terapeutico e grazie a lui e al suo meraviglioso rapportarsi con l’equipe oncologica e di diagnostica, sono riuscita a guardare al futuro con rinnovata vitalità e gioia del cuore".

"Pensieri e riflessioni - conclude - che amo condividere con tutte le persone che le leggeranno, in quanto certi medici e professionisti non si ringraziano mai abbastanza. Esternare i propri sentimenti pubblicamente aiuta a sentirsi meglio, è un gesto quasi catartico. Ma principalmente, credo, sia la maniera più autentica per poter dire un “Grazie” di cuore alla persona speciale che mi è sempre stata accanto nei momenti più duri, aiutandomi a superarli”.