Trasporta rifiuti illegalmente in una discarica abusiva, denuncia e multa I controlli della Polizia Stradale in Valle Caudina

Un carico di materiale di risulta bloccato dagli agenti della Polizia Stradale di Benevento che al termine di una breve indagine ha consentito di sequestrare un'area e denunciare una persona che è stata anche multata.

Gli agenti della Polstrada hanno bloccato lungo la Statale Appia un autocarro carico di rifiuti da demolizione provenienti da un cantiere edile a Moiano.

Durante l'ispezione il conducente ha spiegato ai poliziotti di dover scaricare in un sito poco distante, nel comune di Paolisi finito. Terreno finito quindi al centro di una successiva verifica da parte della Polizia Stradale che ha potuto constatare come il materiale fosse stato accatastato senza le previste autorizzazioni. Una discarica abusiva, dunque, che è stata sequestrata. Per il trasportatore, oltre alla multa di oltre 4mila euro, anche la denuncia penale per violazione della normativa ambientale in tema di trasporto rifiuti che sono stati poi smaltiti presso un’impresa autorizzata. Denunciato anche il proprietario del terreno che è stato poi diffidato ad effettuare la bonifica dell'area.