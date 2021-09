Sente che il vicino si lamenta nella notte, dà subito l'allarme ma è inutile Il dramma: un 53enne di Benevento stroncato da un malore

E' stato un vicino a dare l'allarme dopo averlo sentito lamentarsi. Ma quando il 118 è giunto sul posto, per lui non c'era più nulla da fare. Il dramma, nella notte, nella zona di via Vanvitelli: la vittima è un 53enne che viveva da solo.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe stato colpito da un malore che non gli ha dato scampo. Una persona che abita nello stesso palazzo ha intuito che stava male ed ha chiesto immediatamente aiuto. Inutile, però, ogni soccorso. Su disposizione del sostituto procuratore Licia Fabrizi, il medico legale Emilio D'Oro ha proceduto al sopralluogo, poi la salma è stata liberata per i funerali.