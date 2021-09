Coltivazione e detenzione di marijuana, 36enne arrestato dalla Finanza Sequestrate 22 piante in fiore e circa 2 chilogrammi di sostanza stupefacente

Coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente è l'accusa nei confronti di un 36enne, di origini napoletane, ma residente a Benevento arrestato dai militari della Guardia di Finanza al termine di una perquisizione che ha consentito di rinvenire e sequestrare una piantagione di marijuana e varie attrezzature. L'operazione è scattata nell’abitazione e le relative pertinenze dell'uomo, nel cui cortile è stata rinvenuta una piantagione di marijuana, pronta per la raccolta, ed un capanno adibito a serra, in cui era stato allestito un sistema di riscaldamento ed essiccazione, dotato di lampade ad illuminazione, ventilatori e sistema di estrazione aria.

La perquisizione si è così estesa anche all'appartamento dell'indagato nel quale i finanzieri hanno trovato, all'interno di alcuni mobili, contenitori in vetro contenenti marijuana già essiccata e pronta per il consumo, nonché uno stanzino interamente coibentato dello stesso materiale utilizzato per il capanno e già dotato di impianto di areazione, utile a mantenere ad una giusta temperatura l’ambiente per lo sviluppo di piantine. Al termine dei controlli i militari hanno sequestrato 22 piante in fiore, circa 2 chilogrammi di sostanza stupefacente pronta per il consumo risultata positiva al drug test, nonché decine di semi accuratamente custoditi per proteggerli dall’umidità. Al 36enne sono stati concessi i domiciliari.