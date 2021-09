Colpi di fucile contro un bar all'alba. E' caccia al bandito in moto Tocco Caudio. Inquietante intimidazione questa mattina alle 5.45 ai danni dell'attività commerciale

Quattro colpi di fucile in rapida sequenza contro un bar. È accaduto all'alba di oggi in via Sala a Tocco Caudio, centro della Valle Vitulanese, nel Sannio. Nel mirino di un bandito arrivato in sella ad una moto è finito un bar. Secondo una prima ricostruzione, erano da poco passate le 5.45 quando nella zona è arrivato un uomo con il volto coperto, probabilmente da un casco e in sella ad una moto di grossa cilindrata. L'uomo ha arrestato la marcia all'improvviso dinanzi al bar ed ha esploso i colpi di fucile che hanno mandato in frantumi l'ingresso e bucato la saracinesca. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri della Compagnia di Montesarchio che hanno effettuato un sopralluogo durante il quale sono state rinvenute e sequestrate le cartucce espulse dall'arma. Sull'accaduto sono ora in corso le indagini dei militari che hanno ascoltato il titolare. Attenzione rivolta anche ad eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona. si cerca ora di capire chi e perchè abbia premuto il grilletto. nella zona sono stati effettuati una serie di posti di blocco e di controlli per cercare elementi utili alle indagini.