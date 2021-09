Tenta una rapina in un negozio, 43enne arrestato dalla Polizia Si tratta di un bulgaro residente nel Sannio fermato nel centro commerciale Buonvento di Benevento

E' accusato di aver tentato di rapinare la commessa di un negozio all'interno del centro commerciale Buonvento a Benevento. Di tratta di un 43enne di nazionalità bulgara ma residente nel Sannio, fermato dagli agenti della Questura di Benevento. Tutto è accaduto nel pomeriggio quando una commessa si è trovata di fronte l'uomo che, secondo la ricostruzione effettuata dagli agenti, le avrebbe fatto intendere di avere un'arma sotto la maglia e le ha chiesto di chiudere la porta con il chiaro intento di impossessarsi dei soldi custoditi nel registratore di cassa. A far scattare l'allarme è stato un altro commesso che, da un negozio adiacente, la cui attenzione è stata richiamata dall'atteggiamento della collega finita nel mirino.

Il commesso è così piombato nel negozio mettendo in fuga l'indagato poi bloccato prima dalla sicurezza del centro commerciale, poi dalla Polizia che nel frattempo aveva raggiunto la zona. Durante la perquisizione dell'auto, gli agenti hanno anche rinvenuto e sequestrato un coltello. Dichiarato in arresto, al 43enne sono stati concessi i domiciliari in attesa della convalida. Per lui anche la denuncia per porto abusivo di armi.