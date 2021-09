Fiamme in un deposito a Benevento, distrutte sedie e altro materiale Il rogo in piazza Fusco. Indagano i carabinieri

Da accertare le cause che nella notte hanno scatenato le fiamme in un deposito ubicato in piazza Fusco, nell' zona di Santa Maria degli Angeli, a Benevento. All'interno alcune decine di sedie avvolte dal fuoco spento dai vigili del fuoco accorsi sul posto al pari dei carabinieri che hanno avviato le indagini.

