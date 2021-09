Uso la marijuana per problemi di salute, ci faccio anche il burro Rimesso in libertà il 36enne di Benevento arrestato dalla finanza per la coltivazione di 22 piante

Rimesso in libertà il 36enne di origini napoletane, ma da tempo residente a Benevento, arrestato qualche giorno fa – era ai domiciliari – dalla guardia di finanza dopo una perquisizione che aveva consentito di scoprire 22 piante di marijuana alte una sessantina di centimetri.

La decsione è stata adottata dal gip Gelsomina Palmieri al termine dell'udienza di convalida di questa mattina, nel corso della quale l'indagato, difeso dagli avvocati Antonio Leone e Sergio Marchitto, ha rivendicato l'uso personale della droga per motivi terapeutici, per i suoi problemi di salute.

Ha inoltre aggiunto che adopera la marijuana per farne un burro che abitualmente consuma. Nessuna finalità di spaccio, dunque: un'ipotesi non suffragata dall'esistenza di elementi, così come sottolineato dal giudice, che non ha disposto alcuna misura cautelare per il 36enne, per il quale la Procura aveva proposto la custodia in carcere.