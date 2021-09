Furto in una casa a Stant'Agata de' Goti, arrestato 20enne trovato in una Bmw Ricercati gli altri autori del colpo. In carcere il giovane proveniente dal campo rom di Giugliano

Furto aggravato in concorso con altre persone ancora da identificare. Questa l'accusa nei confronti di un 20enne – domiciliato nel campo rom di Giugliano – arrestato dai carabinieri della Stazione di Dugenta dopo l'allarme lanciato dalla centrale operativa della Compagnia di Montesarchio per un furto messo a segno a Sant'Agata de' Goti. Il giovane è stato bloccato a bordo di una Bmw risultata rubata al pari delle targhe che erano state sostituite. L’auto , che era stata vista allontanarsi dal luogo del furto è stata poi intercettata e bloccata in contrada Cotugni. All'interno il 20enneche è stato subito arrestato dopo che i militari hanno perquisito il veicolo a bordo del quale hanno rinvenuto le due targhe originarie dell’auto, rubata a Isernia, arnesi atti allo scasso, un cappellino, guanti e in particolare un tubo di gomma per irrigazione con relativa centralina che era stata rubata a Sant'Agata. Dichiarato in arresto, il 20enne è stato trasferito in carcere mentre sono ancora in corso le indagini per identificare gli altri autori del colpo che sono riusciti a far perdere le loro tracce.