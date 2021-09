Camion carico di pasta in fiamme sul Raccordo Statale 372. È accaduto nei pressi dell’uscita Benevento - Pietrelcina

Momenti di paura per il conducente di un autoarticolato interessato da un incendio. Il mezzo pesante, carico di pasta, stava percorrendo la statale 372 quando nei pressi dello svincolo Benevento ovest - Pietrelcina sono divampate le fiamme che hanno interessato la copertura del rimorchio. Il camionista si è accorto di quello che stava accadendo ed ha immediatamente arrestato la marcia e chiamato i soccorsi. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Non è escluso che a provocare l'incendio sia stato lo scoppio di uno pneumatico ed il conseguente attrito. Traffico rallentato per consentire le operazioni di spegnimento è messa in sicurezza dell'arteria. Non si esclude che per la rimozione del mezzo pesante si debba chiudere la carreggiata con uscita obbligatoria alla rotonda dei Pentri. Sul posto anche personale dell'Anas.