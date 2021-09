Capannone in fiamme, all'interno anche alcuni animali E' accaduto a Limatola

L'allarme è scattato pochi minuti fa nelle vicinanze di via Paradiso, a Limatola. E' qui che, per cause in corso di accertamento, il fuoco ha attaccato un capannone all'interno del quale erano custoditi anche alcuni animali (cavalli, maiali). Ingenti i danni.

Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia municipale di Limatola, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Avviate le indagini per risalire alla natura del rogo.

IN AGGIORNAMENTO