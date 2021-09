Tamponamento sul Raccordo Benevento - San Giorgio, tre persone ferite - FOTO Coppia di anziani al San Pio di Benevento e giovane donna al Fatebenefratelli

Sono tre le persone ferite e trasportate in ospedale dalle ambulanze del 118 in seguito ad un incidente stradale avvenuto tra Benevento e San Giorgio del Sannio, lungo il Raccordo A09. A scontrarsi una Fiat Panda guidata da una donna e una Ford nella quale viaggiavano marito e moglie. Non dovrebbero essere gravi le condizioni dei malcapitati trasportati presso gli ospedali San Pio e Fatebenefratelli di Benevento. scattato l'alalrme, sul posto sono accorsi tre mezzi di soccorso sanitari e gli agenti della Polizia Stradale di Benevento che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'arteria durante le operazioni di soccorso delle persone coinvolte. Traffico inevitabilmente rallentato a causa dei mezzi incidentati sulla corsia.