FOTO - Maltempo, nubifragio nel Sannio: danni e paura Auto in sosta travolte dai rami sradicati dal vento. Decine di chiamate ai vigili del fuoco

Danni ingenti nel Sannio per il violento temporale e le raffiche di vento fortissime che si sono abbattute per circa due ore in tutta la provincia. Decine le telefonate al centralino dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine che stanno cercando di intervenire in più punti, a partire dalla città di Benevento. Allagamenti, rami e alberi interi abbattuti dal forte vento e dalla violenta pioggia. Alcuni rami hanno anche travolto le auto in sosta in via Flora, via Calandra e via Giustiniani a Benevento. Distrutte un'antica Fiat 500 e una Fiat 600 oltre a danni alle altre auto in sosta nei pressi dell'Università. Numerosi gli allagamenti di scantinati e le tegole volate al pari delle lamiere.

A contrada San Vitale alle porte di Benevento un albero ha travolto una linea elettrica che attualmente si trova sulla carreggiata della strada provinciale. Circolazione interrotta nella zona industriale di pezza piana causa del completo allagamento della strada.sull'asfalto circa 50 cm di acqua che rende impossibile il transito.

Necessario l'intervento anche della protezione civile per tagliare rami e mettere in sicurezza le arterie cittadine.



AGGIORNAMENTI

Problemi alla circolazione stradale anche a Ponte, Paupisi e numerosi altri centri investiti dal maltempo. Frane e smottamenti che stanno rallentando le auto costrette spesso ad invertire la marcia.

A Benevento, in via a istillo, paura per una donna rimasta nella sua auto al centro di una mega pozzanghera. Necessario anche in questo caso l'intervento dei vigili del fuoco.

Numerose le auto danneggiate anche dinanzi alle abitazioni private a causa delle tegole e altri tipi di coperture sradicate dal vento. Tieni raddoppiati per i vigili del gioco del comando provinciale di Benevento e presso i distaccamenti in provincia a causa dei tantissimi interventi.