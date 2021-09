Maltempo, Mastella: Per fortuna non c'erano persone nelle auto travolte dai pini Sopralluogo del sindaco con il comandante della polizia municipale nelle zone colpite dal maltempo

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in strada per rendersi conto dei danni provocati dal nubifragio che si è abbattuto sul Sannio e che anche a Benevento ha provocato danni ingenti (LEGGI ALTRO ARTICOLO E GUARDA LE FOTO a partire da una serie di auto danneggiate da alberi e rami caduti a causa delle forti raffiche di vento e dall'acquazzone che per circa un'ora si è abbattuto sulla città. Il primo cittadino con il comandante della polizia municipale, Fioravante Bosco, ha aggiunto via Flora, via Giustiniani per poi dirigersi al rione Ferrovia dove ha anche dato ausilio agli agenti in strada per regolare il traffico mentre i volontari della Protezione Civile stavano tagliando una serie di alberi che si erano abbattuti sulla carreggiata. “Mi sforzo ancora una volta a dire che gli alberi, quelli più precari degli altri vanno abbattuti e al loro posto piantarne subito degli altri” ha detto Mastella mentre al rione Ferrovia erano al lavoro i volontari per tagliare gli alberi sulla carreggiata. “I pini che abbiamo visto abbattuti in via Giustiniani e in via Flora purtroppo hanno creato danni alle auto. C'erano persone che piangevano ma per fortuna nessuno è rimasto ferito. Purtroppo il clima è cambiato e fenomeni come quelli di questo pomeriggio sono sempre più frequenti. Per fortuna non c'era nessuno nelle auto travolte” ha nuovamente evidenziato il sindaco Mastella.