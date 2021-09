Aggressione in pieno centro storico nella notte a Benevento, grave 27enne IN AGGIORNAMENTO - E' accaduto a piazza Piano di Corte intorno alle 2. Indagano i carabinieri

Due persone ferite di cui una in prognosi riservata. È il bilancio di quella che allo stato sembra essere un'aggressione registrata intorno alle 2 della scorsa notte a piazza Piano di Corte - e non a piazzetta vari come precedentemente scritto -, nel pieno centro storico di Benevento. L'allarme è scattato pochi minuti dopo le due al 118. sul posto sono accorsi i sanitari che hanno trovato due giovani sul selciato, feriti. Necessario l'intervento dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che hanno effettuato un sopralluogo ed avviato le indagini sull'accaduto. A destare maggiori preoccupazioni sono le condizioni di un 27enne di Benevento che è stato ricoverato al San Pio in prognosi riservata. Resta da capire se si sia tratta di una vera e propria rissa o se al contrario si tratti di un'aggressione subita dai due giovani per altri motivi.

