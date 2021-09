Aggressione nella notte a piazza Piano di Corte, un 20enne: ecco come è andata Si è presentato ai carabinieri con l'avvocato Antonio Leone ed è stato interrogato da pm Sansobrino

Si è presentato ai carabinieri in compagnia del suo difensore, l'avvocato Antonio Leone, per fornire la sua versione sull'episodio accaduto nella notte a piazza Piano di Corte: un'aggressione della quale hanno fatto le spese un 27enne, in prognosi riservata, ed un minore, anch'egli in ospedale.

E' la scelta compiuta da un 20enne di Benevento, successivamente interrogato alla presenza del sostituto procuratore Francesco Sansobrino, titolare dell'indagine su una vicenda che ha inevitabilmente creato allarme.

Il giovane, ritenuto il presunto aggressore, ha sostenuto di essere intervenuto per sedare una lite scoppiata tra la persona ferita, alla quale avrebbe rifilato uno schiaffo, ed un suo amico. Non è finita: all'iniziale 'scontro' ne sarebbe seguito un secondo con altre persone nel frattempo accorse, una delle quali sarebbe stata colpita con un pugno al volto dal 20enne, che, a suo dire, in questo modo si sarebbe difeso da un'aggressione.

Una ricostruzione ora al vaglio degli inquirenti, nel frattempo il 20enne è stato denunciato.