Pagliuca (Uil Trasporti): serve personale apposito per controlli sui bus L'intervento dopo l'aggressione del pensionato che aveva invitato due persone a indossare mascherina

“Esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà al pensionato vittima dell'aggressione questo pomeriggio a Benevento e facciamo un appello al sindaco Mastella e all'assessore ai Trasporti, Ambrosone affinchè gli operatori di esercizio e i passeggeri dei bus vengano tutelati maggiormente”. Così Cosimo Pagliuca della Uil Trasporti interviene dopo l'episodio, inquietante, registrato questo pomeriggio a Benevento. Dove un 74enne è stato aggredito, prima verbalmente su un bus, poi fisicamente una volta sceso, da due persone che erano state invitate dal malcapitato ad indossare la mascherina. L'esponente sindacale spiega inoltre come “il personale non è in grado di far rispettare appieno le misure contro il covid sui bus che, specialmente con la riapertura delle scuole sono sempre al massimo della capienza consentita". Per questo motivo la Uil Trasporti chiede "anche all'azienda, di concerto con il Comune, di far partire il piano per i controlli magari con più personale sui mezzi, almeno per verificare e obbligare le persone ad indossare le mascherine. Quello capitato al pensionato oggi pomeriggio può succedere in qualsiasi momento anche a noi autisti”.