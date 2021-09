Pensionato aggredito su un bus e in strada a Benevento: traportato in ospedale FOTO - Si tratta di un 74enne picchiato dopo aver invitato due giovani a indossare la mascherina

Alle persone che lo hanno soccorso ed hanno allertato il 118 ha spiegato di essere stato aggredito da due giovani, sembra un uomo e una donna, prima su un autobus di linea, poi in strada. Brutta avventura nel primo pomeriggio di oggi lungo Corso Vittorio Emanuele, all'incrocio con via Pasquali, in pieno centro a Benevento. Tutta da definire ancora l'esatta dinamica dell'accaduto. A farne le spese è stato un 74enne di Benevento ora ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Benevento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe invitato i due ad indossare la mascherina. Un richiamo che avrebbe innescato una reazione violenta da parte dei due giovani. Prima un'aggressione verbale sul bus; una volta scesi, sempre secondo una prima ricostruzione, uno spintone che ha fatto rovinare il pensionato a terra battendo violentemente una gamba sui sampietrini. A far scattare l'allarme sono stati alcuni passanti. Sul posto è accorsa l'ambulanza del 118 che ha trasferito il pensionato nel vicino pronto soccorso dell'ospedale San Pio di Benevento.

L'episodio segue l'aggressione registrata la scorsa notte a Piazza Piano di Corte dove due giovani sono stati picchiati. Uno di loro, un 27enne della città, a causa delle ferite riportate è attualmente ricoverato in prognosi riservata al San Pio di Benevento (LEGGI ALTRO ARTICOLO).

IN AGGIORNAMENTO