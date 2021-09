Aggressione anziano sceso dal bus a Benevento, indaga la Squadra Mobile Al setaccio eventuali immagini delle telecamere presenti nella zona: si cercano un uomo e una donna

Un uomo e una donna, entrambi di giovane età, sarebbero gli autori dell'aggressione avvenuta ieri pomeriggio lungo Corso Vittorio Emanuele a Benevento, a pochi passi dal duomo.

Aggressione che, secondo una prima ricostruzione al vaglio degli agenti della Squadra Mobile della Questura di Benevento, sarebbe avvenuta prima verbalmente sul bus delle linee urbane, poi fisica quando il pensionato e i due sono scesi dal mezzo di trasporto pubblico.

La violenta e ingiustificata reazione dei due, che si sono poi allontanati dal posto, è scaturita quando il 74enne di Benevento ha chiesto loro di indossare la mascherina sull'autobus. Parole grosse, poi la fermata in corrispondenza dove i tre sono scesi. È stato a quel punto che uno dei due giovani ha spinto l'anziano che è rovinato sui sampietrini proprio in corrispondenza dell'incrocio con via Pasquali.

Trasportato dal 118 in ospedale, il pensionato è stato sottoposto ad una serie di accertamenti a causa di una probabile frattura al femore. Nel pomeriggio presso il nosocomio del rione ferrovia e sul luogo dove è avvenuta l'aggressione hanno fatto tappa gli agenti della Squadra Mobile, diretti dal vicequestore Flavio Tranquillo. Al centro delle indagini eventuali testimonianze e possibili immagini che potrebbero essere state fissate dalle telecamere pubbliche e private presenti nella zona al fine di riuscire ad identificare le due persone.