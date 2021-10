Bonifica discarica Baselice: prescrizione per Canonico, assolte altre 2 persone La sentenza

Due assoluzioni e la dichiarazione di intervenuta prescrizione per un altro imputato. E' la sentenza del giudice Nuzzo nel processo nato da una indagine sulla bonifica della discarica di Baselice. I fatti andavano, complessivamente, dal 2010 al 2016, la prescrizione è scattata per il sindaco Domenico canonico, mentre sono stati assolti Leonardo Parisi, entrambi difesi dall'avvocato Maurizio Lepore, ed Umberto Lonardo (avvocato Roberto Pulcino), rispettivamente, Responsabile unico del procedimento e amministratore della 'Geo In srl'.

In particolare, Canonico era stato chiamato in causa per l'inquinamento delle acque sotterranee nei terreni coltivati a valle del sito comunale dismesso, e, secondo l'accusa, per non avere effettuato le “previste comunicazioni per la bonifica dei terreni”, e “non aver adottato alcun provvedimento a tutela della salute pubblica”.

A Parisi e Lonardo veniva invece addebitata l'invasione “arbitraria”, durante due carotaggi eseguiti nel luglio del 2014 nell'ambito delle indagini geognostiche peer la progettazione dei lavori di bonifica, dei terreni di un privato che, parte civile con l'avvocato Salvatore Giordano, aveva chiesto un risarcimento danni di 50mila euro.