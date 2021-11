Si perdono in montagna a Solopaca, apprensione per due pensionati Individuati e portati in salvo dai vigili del fuoco accorsi dopo l'allarme dato dai malcapitati

Uno è riuscito a ritrovare la strada ed è stato individuato dai soccorritori, per un'altra persona sono invece tuttora (alle 20) in corso le ricerche Sar (dal termine inglese search and rescue) da parte dei vigili del fuoco.

Si tratta di due persone della Valle Telesina che questo pomeriggio hanno deciso di fare una passeggiata in montagna, alla località Madonna del Roseto a Solopaca. All'imbrunire si sono però resi conto di aver perso l'orientamento. I due si sono poi divisi, evidentemente per cercare più in fretta la strada del ritorno. Scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e i cinofili del Corpo. L'auto utilizzata per raggiungere la zona è stata individuata quasi subito nei pressi del santuario Madonna del Roseto. Poco dopo per uno dei due si è conclusa la brutta esperienza, mentre per l'altra persona sono in corso le ricerche e sembra che i soccorritori abbiano avuto un contatto telefonico. Sul luogo in azione anche i carabinieri.

AGGIORNAMENTO

Alle 20.30 circa i vigili del fuoco sono riusciti, per fortuna, a trarre in salvo anche il secondo disperso. Non semplici le operazioni per individuare l'uomo che a piedi aveva raggiunto il versante nel territorio di Frasso Telesino.

I soccorritori avevano infatti lanciato dei razzi in aria che in un primo momento non erano stati notati dall'uomo. Particolare, questo, che ha indotto i vigili del fuoco a girare intorno alla montagna, nel territorio di Frasso Telesino. A quel punto il caposquadra, sempre in contatto con il pensionato telefonicamente, ha azionato la sirena che è stata udita dal malcapitato che dopo poco è stato così in grado di fornire la sua posizione ed è stato recuperato.

Tutto si è concluso per il meglio.