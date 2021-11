Truffano anziana, tornano per prendere la seconda tranche: fermati In Valle Telesina operazione congiunta tra Carabinieri e Polizia. Soldi restituiti alla malcapitata

Truffa aggravata in concorso l'accusa contestata ad un uomo e una donna, provenienti dal napoletano, fermati al termine di un'operazione congiunta tra carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita e polizia del Commissariato di Telese Terme. I due stavano mettendo a segno l'ennesima truffa ai danni di una persona anziana ma i loro piani sono saltati grazie ad un primo intervento del nipote.

I fatti. Nel pomeriggio di ieri a Cerreto Sannita, i due indagati con la solita telefonata hanno contattato una 80enne del posto. Le hanno spiegato di essere corrieri e che dovevano consegnare un pacco per il nipote, previo pagamento di 3mila euro. Dopo poco la coppia si è presentata a casa dell’anziana per la consegna del pacco e il ritiro dei contanti. Fortunatamente, la pensionata non aveva in casa la somma richiesta ed ha consegnato nelle mani dei due balordi poco più di 2mila euro. I due, però, hanno quindi spiegato di poter ripassare più tardi per ritirare la seconda tranche che nel frattempo la malcapitata doveva procurare.

In maniera puntuale e sempre con modi gentili, i due si sono ripresentati ma, per fortuna, all'improvviso è arrivato anche il nipote della persona finita nel mirino.

E' stato a quel punto che i due sono scappati, la donna a piedi, l'uomo a bordo di una Fiat Panda grigia.

Il giovane ha fatto immediatamente scattare l'allarme al 112 della Compagnia di Cerreto Sannita. I carabinieri e gli agenti del Commissariato di Polizia di Telese Terme, in constante contatto tra loro grazie al lavoro delle rispettive centrali operative, si sono messi alla ricerca dei due dopo aver annotato la descrizione della donna e il numero di targa dell’autovettura. Poco dopo è stata individuata e bloccata la donna che era a piedi nei pressi di un bar nel centro cittadino, poi è stato fermato l’uomo a bordo dell’autovettura lungo la strada.

Durante la perquisizione i carabinieri e i poliziotti hanno rinvenuto i soldi, poi restituiti alla donna. Per i due è scattata invece la denuncia.

Fondamentale in questo caso la campagna informativa, fortemente voluta e incentivata dalle Forze di polizia, anche mediante la diffusione di specifici volantini, tesa alla prevenzione ed al riconoscimento delle principale modalità di truffe, in danno di anziani.

“E' l'ennesimo risultato di una campagna di sensibilizzazione che stiamo portando avanti da tempo tentando di far capire alle persone e soprattuto agli anziani che non devono farsi convincere e consegnare denaro nelle mani di sconosciuti che si fingono corrieri o altro”. Questo il commento del colonnello Germano Passafiume, comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri che annuncia: “Stiamo avviando in tutte le zone periferiche e nelle contrade una vera e propria campagna porta a porta con i comandanti delle Stazioni dell'Arma che faranno tappa presso le abitazioni dove vivono specialmente vivono persone anziane proprio per sensibilizzarle ancora di più”. Una nuova iniziativa, dunque, che partirà a breve proprio per incrementare sempre di più la campagna di sensibilizzazione.

“Un bel risultato frutto anche dei controlli capillari su tutto il territorio come predisposto dal Questore di Benevento Edgardo Giobbi” ha invece commentato il vicequestore Alessandro Salzano a capo del Commissariato di Telese Terme che ha evidenziato l'importanza della conoscenza del territorio da parte degli agenti. “Una sinergia tra forze di polizia – ha rimarcato il dottore Salzano - che in questa occasione si è perfettamente concretizzata con i carabinieri di Cerreto Sannita con i quali quotidianamente lavoriamo. Fondamentale – ha concluso il dirigente del Commissariato di Telese Terme – la collaborazione dei cittadini che devono sempre segnalare situazioni strane. In strada ci sono sempre auto delle forze dell'ordine pronte ad intervenire”.