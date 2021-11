Perde il controllo della moto e cade, 40enne in ospedale Incidente stradale questo pomeriggio lungo la Telesina, nei pressi dello svincolo per Telese Terme

È stato trasferito in codice rosso al San Pio di Benevento il 40enne centauro, della Valle Telesina, rimasto ferito in un incidente stradale questo pomeriggio mentre percorreva la statale Telesina in sella alla sua moto da strada. L'uomo ha improvvisamente perso il controllo della moto ed è rovinato sull'asfalto. Il sinistro è accaduto a pochi metri dallo svincolo per Telese Terme. A far scattare l'allarme sono stati alcuni automobilisti che si sono trovati di fronte alla moto e il malcapitato sulla carreggiata. Sul posto sono accorse le ambulanze del 118 e i carabinieri che hanno proceduto ai rilievi.