Si ribalta con il trattore a Telese Terme, muore un 66enne di Puglianello La tragedia questo pomeriggio in un terreno nei pressi della scuola materna

Tragedia questo pomeriggio in centro a Telese Terme per la morte di un 66enne di Puglianello travolto da un trattore mentre si trovava in una proprietà privata. La tragedia si è materializzata intorno alle 17.30 nella zona alle spalle della scuole elementari non lontano da via Papa Paolo VI. Ancora da ricostruire l'intera dinamica dell'accaduto e il perchè il pensionato fosse in quel fondo. All'improvviso il mezzo sarebbe finito all'interno di quello che potrebbe essere un fossato, ribaltandosi e travolgendo il 66enne.

Quando è scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Telese Terme e le ambulanze dell'Unità di rianimazione Croce Rossa 118 e della Misericordia 118. Nulla da fare, purtroppo, per il malcapitato rimasto schiacciato dal grosso mezzo agricolo. Sul luogo della tragedia gli agenti del locale Commissariato e i carabinieri della Stazione. Momenti di enorme dolore quando a Telese Terme sono accorsi i familiari del 66enne.

“Una tragedia che ha investito tutta la comunità. Siamo costernati, affranti dal dolore” le parole del sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, accorso sul luogo della tragedia nei minuti successivi al pari del primo cittadino di Puglianello, paese dove il 66enne viveva con la famiglia, Francesco Maria Rubano. Un dramma che ha rotto improvvisamente il clima natalizio ed ha spezzato l'entusiasmo di due comunità.

Saranno ora i rilievi della Polizia a dover restituire l'esatta dinamica dell'accaduto.