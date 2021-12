Fragneto l'Abate: Babbo Natale a scuola per consegnare doni ai bimbi Le iniziative di Annamaria Romano, delegata alle politiche sociali dell'amministrazione Marrone

E' l'unica donna ad essere stata eletta alle ultime comunali a Fragneto L'Abate. Annamaria Romano è la delegata alle politiche sociali della nuova amministrazione capeggiata dal sindaco Armando Marrone, che può contare sul costante supporto di tutti i consiglieri, anche di quelli non eletti.

Uno sforzo collettivo nel quale risalta il particolare impegno di Romano, alle prese con un settore inevitabilmente delicato perchè, affrontando i bisogni quotidiani delle persone, necessita una notevole sensibilità.

Tante le iniziative messe in campo, con un'attenzione particolare riservata ai più piccoli. Va in questa direzione la visita di Babbo Natale a scuola, con la consegna di doni alle bambine e ai bambini. Una sorpresa che ha riempito di gioia i loro cuori, che ha allargato nel sorriso i loro volti, dando il segno di una missione compiuta. Anche i più grandi non sono stati trascurati, per loro un panettone e gli auguri di buon Natale del primo cittadino e dell'amministrazione.