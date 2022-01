Colpi di pistola, due persone ferite a Montesarchio: è allarme Il titolare di un'attività commerciale fermato dai carabinieri

Il rumore delle sirene ha fatto pensare che fosse accaduto qualcosa a Benevento. Erano invece dirette a Montesarchio le auto della polizia, allertate dalla segnalazione di una lite che avrebbe assunto toni violenti.

Le indiscrezioni raccontano di uno 'scontro' che sarebbe scoppiato alla frazione Cirignano tra il figlio del titolare di un'attività commerciale e una persona, chissà se un fornitore

Secondo una prima ricostruzione, l'imprenditore sarebbe uscito ed avrebbe fatto fuoco con una pistola, ferendo gravemente l'interlocutore del figlio e, a quanto pare, un'altra persona che non è chiaro se si trovasse lì per caso o in compagnia di qualcuno. Entrambi sono stati trasportati in ospedale, in prognosi riservata il primo malcapitato, più lievi le conseguenza per l'altro..

.Il commerciante è stato fermato dai carabinieri della locale Compagnia e condotto in caserma. Un episodio tutto da chiarire.

IN AGGIORNAMENTO