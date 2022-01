E dal vano condizionatore spuntarono cocaina, crack ed hashish Giudizio immediato per cinque persone arrestate a settembre in Valle Telesina

Partirà il prossimo 10 marzo, se non ci sarà il ricorso a riti alternativi, il giudizio immediato disposto dal gip Loredana Camerlengo, su richiesta del sostituto procuratore Licia Fabrizi, nei confronti delle cinque persone arrestate nello scorso settembre - sono ai domiciliari- in una inchiesta antidroga in Valle Telesina condotta dagli agenti del Commissariato di Telese Terme. Si tratta di Alfonso Grego, 48 anni, Antonio Greco, 38 anni, Giacommina De Rosa, 38 anni, Vincenzo Grego, 22 anni, e Virginia Buccino, 46 anni, di Telese, difesi dall'avvocato Antonio Leone.

Nel mirino degli inquirenti erano finiti una serie di episodi di cessione, con costi da 30 a 50 euro per ogni dose, di cocaina e crack tra febbraio e maggio Il provvedimento restrittivo, epilogo di una indagine supportata dalle dichiarazioni di un acquirente, dalle intercettazioni telefoniche e dalle immagini delle telecamere installate nei pressi della casa dei Grego, era stato adottato sul presupposto del pericolo di reiterazione del reato, alla luce del “lungo arco temporale delle condotte che avrebbero perpetrato e dell'abitualità delle stesse" da parte degli indagati, “un solido punto di riferimento per i tossicodipendenti della zona”.

Attenzione puntata anche sui rapporti che esisterebbero con “personaggi di San Felice a Cancello dai quali verrebbero acquistati gli stupefacenti”, e sul modus operandi: “nella maggior parte dei casi - aveva scritto il Gip -gli indagati erano soliti prelevare dal capanno degli attrezzi uno scaletto in alluminio e portarsi sul retro del vano cucina annesso all'abitazione principale, ove si intravedeva una mano armeggiare vicino al motore del condizionatore posizionato sul muro. E' significativa la circostanza che ogni volta, subito dopo essersi recati nel vano posteriore della cucina, gli indagati uscissero in macchina, apparendo altamente probabile che occultino la sostanza stupefacente proprio nel vano condizionatore”.

Un vano nel quale, come si ricorderà, durante la perquisizione eseguita al momento dell'esecuzione dell'ordinanza, i poliziotti avevano rinvenuto 250 grammi di hashish, oltre 30 di cocaina, 79 di crack costati l'arresto bis, in flagranza, sempre ai domiciliari, poi confermati, per i due Grego e Buccino.