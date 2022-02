Colpo in un'abitazione a Castelvenere, due napoletani patteggiano Rito abbreviato per gli altri due. Erano stati arrestati dai carabinieri della Stazione di Amorosi

Un anno e 9 mesi. E' la pena, patteggiata, stabilita dal giudice Graziamaria Monaco per Roberto Stevic, 29 anni, e Davide Stevic, 32 anni, di Afragola – sono assistiti dall'avvocato Ilaria Sacco-, due delle quattro persone arrestate a gennaio dai carabinieri della Stazione di Amorosi per un furto in un'abitazione a Castelvenere. Le altre: Antonio Iorio, 40 anni, di Afragola, e Maria Amodoro, 39 anni, di Pomigliano – sono difesi dall'avvocato Fabio Russo –, hanno invece scelto il rito abbreviato, che sarà celebrato il 20 aprile.

I quattro erano a bordo di una Fiat Panda intercettata a Melizzano dai militari, che avevano anche sequestrato alcuni attrezzi per lo scasso. Erano stati fermati perchè ritenuti responsabili del raid in una casa disabitata dalla quale erano stai portati via alcuni oggetti d'oro, monete e pezzi di argenteria.

Dopo la convalida, nel corso della quale avevano offerto una versione considerata non credibile dal gip Maria Di Carlo – avevano sostenuto di essere capitati per caso a Castelvenere, di essersi fermati in quella zona per un bisognino e di aver notato che porte e finestre erano aperte -, avevano lasciato gli arresti domiciliari ed erano stati sottoposti all'obbligo di dimora, con il divieto di uscire di casa dalle 19 alle 7.