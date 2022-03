Un calcio al pallone ed alla guerra, 5 euro per aiutare le popolazioni civili Sabato, a Cerreto Sannita, amichevole di beneficenza tra Atletico Cerreto e Polisportiva Faicchio

Cinque euro per dare un calcio alla guerra ed offrire un aiuto concreto alle popolazioni civili colpite. E' il costo del biglietto d'ingresso allo stadio comunale di Cerreto Sannita, dove sabato 12 marzo, alle 15, si svolgerà una partita di calcio amichevole tra le società Asd Atletico Cerreto, che partecipa al campionato di prima categoria girone A, la Polisportiva Faicchio, che milita nel campionato di seconda categoria girone A .

Un incontro con finalità di beneficenza, l'incasso sarà infatti interamente devoluto alla Croce rossa italiana, impegnata in prima linea nell'assistenza a quanti stanno subendo l'invasione russa in Ucraina. Una bella iniziativa, il segno tangibile della solidarietà e della vicinanza a quanti in questo momento stanno soffrendo nell'incubo di una escalation che sarebbe disastrosa.