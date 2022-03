Minaccia una persona che gli aveva chiesto di spostare l'auto: assolto La sentenza per un 58enne di San Salvatore Telesino

Era accusato di minaccia, ma è stato assolto. Lo ha deciso il giudice Daniela Fallarino al termine del processo a carico di Salvatore Fichessa, un 58enne di San Salvatore Telesino, difeso dall'avvocato Antonio Leone. L'imputazione gli era stata contestata per un episodio accaduto nel dicembre del 2016.

Secondo gli inquirenti, ad una persona che gli avrebbe chiesto di spostare la macchina dal posto in cui l'aveva parcheggiata, per consentire i lavori di un cantiere, avrebbe risposto con una frase ritenuta gravemente minacciosa. “Io ti tolgo di mezzo a te e alla tua famiglia, non dovete più farvi vedere per strada”, gli avrebbe detto. Ora la conclusone del processo e l'assoluzione.