Picchia la moglie con un pezzo di legno, scatta il divieto di avvicinamento Misura cautelare firmata dal Gip su richiesta della Procura. Indagini dei carabinieri dopo denuncia

Avrebbe picchiato la moglie anche con un pezzo di legno e in presenza dei figli minori. Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate le ipotesi di reato contestate ad un uomo di Moiano al quale i carabinieri della Stazione di Airola hanno notificato un'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla parte offesa. Provvedimento emesso dal Gip del Tribunale di Benevento su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini eseguite dai militari dell'Arma dopo la denuncia sporta dalla moglie. Secondo il racconto della donna, la condotta violenta del marito si era manifestata sin dall’inizio del rapporto matrimoniale con continue violenze ad ogni discussione, anche per futili motivi. Nell’ultimo episodio finito al centro dell'attività investigativa, l’indagato, alla presenza dei due figli minorenni, avrebbe percosso la donna ripetutamente alla schiena con un pezzo di legno con continue minacce. Indagini supportate dalle testimonianze di persone informate sui fatti, acquisizione registrazioni audio e documentazione medica.