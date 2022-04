In auto coltello e arnesi per forzare le serrature: 2 condanne e 2 assoluzioni Benevento. Pene per due santagatesi, assolti due 30enni di Limatola e Dugenta

Due condanne ed altrettante assoluzioni sono state decise dal giudice Fallarino per le quattro persone spedite a giudizio per un episodio accaduto il 23 gennaio del 2018 a Dugenta. Erano a bordo di una Ford Focus che i carabinieri, impegnati in una serie di controlli scattati per una serie di furti in zona, avevano fermato lungo la Fondovalle Isclero. Al volante Guido Maravita, 55 anni, di Sant'Agata come colui che gli sedeva di fianco: Lorenzo Pietrovito, 49 anni. Dietro c'erano, invece,

Ionel Boby Tinca, 30 anni, di Limatola, e Giovanna Cecere, 30 anni, di Dugenta. I militari avevano rinvenuto e sequestrato un coltello con una lama di 9 centimetri, sistemato nel vano portaoggetti della macchina, tronchesi, piedi di porco, guanti, lampade, seghetti ed un passamontagna. A tutti era stato contestato il porto del coltello, al solo Pietrovito, già noto per delitti determinati da motivi di lucro, anche il possesso di arnesi usati per aprire e forzare serrature.

Oggi la conclusione del processo – il Pm aveva chie sto 8 mesi per tutti -, con le condanne a 8 mesi per Pietrovito e a 7 per Maravita, difesi dagli avvocati Pierluigi Pugliese ed Ugo Cioffi, e l'assoluzione di Tinca e Cecere, assistiti dagli avvocati Giuseppe Caturano e Mario Cecere.