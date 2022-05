Blitz antidroga in un bar al Rione Libertà, ridotte due condanne Indagine Dda: imputato scarcerato, revoca della misura ad un altro

Ridotte in appello le condanne decise con rito abbreviato nel 2019 per due persone di Benevento finite nel mirino di un blitz antidroga condotto dalla Squadra mobile nel settembre 2018 in un bar al rione Libertà. In particolare, queste le nuove pene (tra parentesi quelle iniziali): 2 anni e 6 mesi a Ivano Nizza ( 4 anni), 46 anni, 2 anni, 7 mesi e 10 giorni a Ramon De Rienzo, 53 anni, rispettivamente difesi dagli avvocati Antonio Leone e Claudio Fusco.

Secondo una prima ricostruzione, l'intervento era scattato dopo la cessione di una dose a due acquirenti, successivamente bloccati e trovati in possesso della 'roba', da parte di De Rienzo.

Era stato quello il momento in cui i poliziotti erano entrati nel locale, rinvenendo e sequestrando a Nizza, 'stoppato' mentre usciva da un box, trentasette dosi di eroina e tre di cocaina. Dosi che, a detta degli investigatori, venivano nascoste in un giardinetto adiacente, in attesa di essere piazzate di volta in volta. Un'indagine supportata anche dalle immagini fissate da una telecamera.

INDAGINE DDA: IMPUTATO AI DOMICILIARI, PER UN ALTRO LA REVOCA DELLA MISURA

Una è stata scarcerata ed è ora ai domiciliari, all'altra è stata invece revocata la misura dell'obbligo di firma. Sono le decisioni della Corte di appello, rispettivamente, per Stanislao Musco, 45 anni, e Marco Intorcia, 34 anni, di Benevento – entrambi difesi dall'avvocato Antonio Leone -, due delle dodici persone condannate dopo essere state coinvolte i n una inchiesta antidroga della Dda e della Mobile.